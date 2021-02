Descontrol en pleno toque de queda: desde babys shower hasta discotecas abarrotadas de gente

Pese a que los eventos sociales han sido totalmente prohibidos en todo el país, muchas personas siguen acudiendo a celebraciones desafiando el orden y la salud pública. La irresponsabilidad y la falta de empatía ha provocado que a la fecha los contagios por covid-19 sigan en ascenso.

Y es que para muchos el virus no existe. En el distrito de San Martín de Porres, las fiestas no se detienen y se han convertido en posibles focos de contagio. En este tipo de reuniones no se cumplen las medidas de bioseguridad, y esto genera indignación en gran parte de la población.

Los restobars no se quedan atrás. Locales que concentran a más de 100 personas infringiendo la ley por salir de casa en pleno toque de queda. Actualmente hay más un millón 300 mil contagiados en el país y los fallecidos superan los 40 mil; sin embargo, muchos jóvenes continúan exponiendo sus vidas y las de sus familias sin ningún control.