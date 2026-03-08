Ministro de Energía y Minas en Panorama: “Reparación del ducto de gas avanza al 48%”

El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, informó que los trabajos de reparación del ducto de gas afectado en la región Cusco presentan un avance del 48%. En entrevista con el programa Panorama, el funcionario señaló que se vienen cumpliendo los plazos previstos para restablecer el servicio y superar la crisis energética que afecta a diversas regiones del país.

En conversación con la periodista Carla Muschi, el ministro explicó que la interrupción del suministro ha generado serios inconvenientes, especialmente en Lima, ciudad que depende en aproximadamente un 80% del gas natural proveniente de Cusco. “Esto ha ocasionado un caos total”, sostuvo al referirse a las largas colas en grifos y al desabastecimiento de gas natural vehicular.

Ante esta situación, el Gobierno dispuso medidas de emergencia para racionalizar el uso del gas natural y priorizar su distribución en sectores considerados vulnerables, como el consumo familiar, la atención en hospitales y el abastecimiento de mercados. Además, se anunció un decreto que promueve el acceso al gas licuado de petróleo (GLP) para las poblaciones más afectadas.

MEDIDAS DE URGENCIA

El titular del sector también indicó que se otorgará un bono para taxistas, con el objetivo de mitigar el impacto del desabastecimiento. Asimismo, exhortó a las instituciones educativas públicas y privadas a implementar clases virtuales mientras continúan los trabajos de reparación en Cusco, los cuales —según precisó— deberán culminar dentro del plazo estimado de 14 días.