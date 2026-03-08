¿Qué pasará mañana en Lima? Sin clases presenciales y con teletrabajo por crisis energética

El Ejecutivo oficializó un decreto que establece medidas de urgencia para enfrentar la crisis energética que afecta al país debido a la ruptura de un ducto de gas en Cusco. Entre las principales disposiciones se encuentran la implementación de clases virtuales para reducir el impacto del desabastecimiento de combustible.

Según lo anunciado por el Gobierno, durante el periodo de contingencia se aplicará la modalidad de teletrabajo en el sector público en Lima y Callao. La medida de excepción busca disminuir la movilidad de trabajadores y aliviar la presión sobre el sistema de transporte y el consumo de combustible en la capital.

En esa misma línea, el Ministerio de Educación informó que las clases se desarrollarán de manera remota en todos los niveles educativos durante una semana. Con esta disposición, las autoridades pretenden evitar mayores desplazamientos mientras continúan los trabajos para restablecer el suministro de gas natural.

LARGAS COLAS EN GRIFOS

Mientras tanto, se registran largas filas de vehículos en los grifos, donde conductores buscan abastecerse de Gas Licuado de Petróleo (GLP) ante la escasez de Gas Natural Vehicular (GNV). La alta demanda también ha provocado un incremento en el precio de los combustibles, lo que agrava la preocupación entre transportistas y ciudadanos.