Gobierno oficializa clases virtuales en colegios de Lima y Callao por crisis energética

El Ministerio de Educación oficializó la implementación de clases virtuales en colegios públicos y privados de Lima Metropolitana y Callao como parte de las acciones adoptadas frente a la crisis energética que atraviesa el país. La disposición fue establecida mediante la Resolución Viceministerial N.º 033-2026-MINEDU.

De acuerdo con la norma, las instituciones educativas deberán desarrollar sus actividades académicas en modalidad remota desde el lunes 9 hasta el sábado 14 de marzo. La medida busca asegurar la continuidad del servicio educativo mientras se aplican acciones para enfrentar el desabastecimiento de gas natural.

El Ministerio de Educación precisó que la disposición es de carácter excepcional y temporal, y responde a las decisiones adoptadas por el Ejecutivo para racionalizar el consumo de gas natural tras la contingencia registrada en el sistema de suministro energético tanto en Lima Metropolitana como en el Callao.

MITIGAR EFECTOS

Asimismo, el Viceministerio de Gestión Institucional del Minedu señaló que la medida permitirá reducir los desplazamientos de estudiantes, docentes y personal administrativo en la ciudad, contribuyendo a mitigar los efectos de la emergencia energética mientras continúan las labores para restablecer el servicio.