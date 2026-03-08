Los desconocidos negocios del padre de Adrián Villar: falsificaciones y propiedades al rededor de la pareja de Marisel Linares

Panorama difundió un reportaje sobre las actividades que realiza el padre de Adrián Villar, quien cumple prisión preventiva por nueve meses mientras es investigado por el atropello que causó la muerte de la deportista Lizeth Marzano. La investigación se centró en los negocios y propiedades vinculadas a Rubén Villar, pareja de Marisel Linares.

Según el informe periodístico, Rubén Villar, quien en el pasado se desempeñó como camarógrafo de televisión, mantiene actualmente un perfil laboral poco conocido. Su historial migratorio muestra diversos viajes al extranjero, mientras que no registra actividades empresariales relevantes más allá de una compañía que fue dada de baja.

El reportaje también reveló detalles sobre la adquisición de un departamento en Miraflores. De acuerdo con documentos, la propiedad pertenecía a una pareja de adultos mayores y fue transferida en 2015 a un trabajador de seguridad por 120 mil soles. Posteriormente, tras un anticipo de legítima a su hija, el inmueble terminó siendo adquirido por Villar por 50 mil soles.

VILLAR Y LOS INMUEBLES

En 2016, el inmueble fue donado a la empresa Masterhome Grupo Inmobiliaria, cuyo gerente general, Marco Antonio Ávalos, fue detenido en noviembre de 2025 acusado de estafa y falsedad ideológica. De acuerdo con fuentes de Panorama, la pareja de Marisel Linares formaría parte de un engranaje para la compra de propiedades y recibiría el sobrenombre de “El Pituco”.