La caída de la ‘Reina de los cielos’ peruana: hermana del capo del narcotráfico alias ‘El Lunarejo’

Tras un paciente trabajo de inteligencia, la Policía Nacional logró capturar en el distrito de San Borja a Lupe Maritza Zevallos Gonzales, exdirectiva de la extinta aerolínea Aerocontinente, quien se encontraba prófuga desde el año 2019. La intervención se realizó durante un operativo policial ejecutado tras varias semanas de labores de seguimiento.

Zevallos Gonzales fue condenada a 25 años de prisión por la Corte Especializada en Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios, al ser hallada responsable del delito de lavado de activos vinculado al narcotráfico. Desde entonces, las autoridades policiales mantenían una intensa búsqueda para dar con su ubicación y captura.

Debido a su condición de prófuga, el Ministerio del Interior la había incluido en el Programa de Recompensas, ofreciendo hasta 100 mil soles por información que permitiera su captura. Finalmente, agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), en coordinación con el Ministerio Público, lograron ubicarla en una vivienda de San Borja.

ALIAS “EL LUNAREJO”

Las investigaciones determinaron que la detenida participó en el lavado de dinero procedente del narcotráfico utilizado para financiar la aerolínea Aerocontinente. Este esquema criminal estaba ligado a su hermano, el narcotraficante Fernando Zevallos Gonzales, alias “El Lunarejo”, quien actualmente cumple condena efectiva en un penal de la capital.