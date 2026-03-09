Andrea Llosa vuelve a casa: “La Verdad a Prueba” este lunes 9 de marzo

La conductora Andrea Llosa regresa a las pantallas de Panamericana Televisión con un nuevo formato televisivo denominado “La Verdad a Prueba”, un espacio que promete confrontar historias reales y poner a prueba la honestidad de sus protagonistas. El programa se estrenará este lunes 9 de marzo a las 7:30 p.m. y estará enfocado en abordar conflictos familiares y de pareja.

Fiel a su estilo directo, Llosa liderará un equipo conformado por psicólogos forenses, poligrafistas y detectives, quienes tendrán la misión de analizar cada caso y descubrir la verdad detrás de los testimonios de los participantes. El espacio buscará exponer aquellas mentiras que muchas veces se esconden en medio de las relaciones personales.

En declaraciones al programa Panorama, la conductora señaló que el objetivo de esta nueva propuesta es rescatar el valor de la honestidad. “Creo que se ha perdido mucho el valor de la honestidad. La verdad a veces duele, pero también te libera”, expresó la periodista al referirse al concepto central del programa.

CONTARÁ CON ESPECIALISTAS

“La Verdad a Prueba” combinará testimonios, análisis psicológico y tecnología especializada para confrontar versiones y esclarecer situaciones complejas. Con este formato, Andrea Llosa apuesta por ofrecer un contenido de investigación social que mezcla emoción, tensión y la búsqueda de respuestas para quienes desean descubrir la verdad.