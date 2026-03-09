Hablan los “Hombres bomba”: sicarios de “Los Pulpos” encargados de dinamitar la ciudad por cupos

Un grupo de sicarios vinculados a la organización criminal conocida como “Los Pulpos” confesó ante la Policía Nacional del Perú cómo ejecutaban atentados con explosivos en la ciudad de Trujillo para obligar a comerciantes y empresarios a pagar cupos. El programa Panorama accedió al testimonio de estos delincuentes, quienes detallaron sin remordimiento la forma en que realizaban los ataques.

Según su declaración, los sujetos eran contratados para detonar dinamita en viviendas, negocios y vehículos de quienes se negaban a pagar extorsiones. Uno de los casos que revelaron fue el atentado contra el bus de la agrupación de cumbia Armonía 10, por el cual, indicaron, recibieron la promesa de mil soles a cambio de perpetrar el ataque.

El coronel Luis Burgos, jefe de la Divincri, señaló que estos delincuentes actuaban con total desprecio por la vida humana y que formaban parte del brazo operativo de la banda criminal. De acuerdo con el oficial, se trata de individuos altamente peligrosos que ejecutaban atentados para sembrar terror y presionar a sus víctimas.

TAMBIÉN CAYÓ ALIAS “JJ”

Tras un trabajo de inteligencia coordinado, la Policía logró capturar a alias “JJ”, presunto brazo armado de “Los Pulpos”, cuando intentaba huir hacia Chile. La intervención se realizó en conjunto con la policía chilena y permitió la detención de Jhon Nureña Rojas, implicado en varios atentados en Trujillo, así como de otros sicarios encargados de colocar explosivos en locales comerciales y vehículos.