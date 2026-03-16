Los oportunistas de la crisis del gas: ¿Quiénes le metieron la mano al bolsillo?

La escasez de gas natural ha generado una situación de caos y preocupación entre miles de familias que dependen de este recurso para cocinar y realizar actividades domésticas. En medio del desabastecimiento, algunos distribuidores han sido señalados por aprovechar la crisis para elevar considerablemente los precios del balón de gas.

Edgard Aguilar, reportero de Panorama, hizo un recorrido por diversos distritos de Lima y detectó cómo algunos establecimientos que incrementaron el costo del balón de gas de 10 kilos muy por encima de su precio habitual, lo que evidentemente afectó el bolsillo de los usuarios. Una situación que hizo recordar a épocas de la pandemia.

Uno de los casos más llamativos se registró en el distrito de Magdalena del Mar, donde un local llegó a vender el balón de gas doméstico hasta en 120 soles. La situación generó malestar entre los vecinos, quienes denunciaron que el incremento responde al aprovechamiento de la necesidad de la población ante la escasez del producto.

HASTA 120 SOLES EL BALÓN DE GAS

Los usuarios afectados pidieron la intervención de las autoridades para fiscalizar y regular los precios, con el fin de evitar abusos en medio de la crisis energética. Mientras tanto, el desabastecimiento continúa generando largas colas y preocupación entre las familias que dependen del gas para su vida diaria.