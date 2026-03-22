Millonario robo de lingotes de oro en la Costa Verde: 12 delincuentes, armas largas y cuatro vehículos

De acuerdo con las investigaciones, las víctimas habrían sido citadas previamente en Miraflores por un sujeto identificado como “José”, quien coordinó el traslado del oro hacia el Callao.

Un millonario robo de lingotes de oro sacudió la mañana de este domingo el distrito de San Miguel, luego de que un grupo de delincuentes armados ejecutara un violento asalto en el Circuito de Playas de la Costa Verde. El hecho ocurrió alrededor de las 8:30 a. m., a la altura del cruce con la bajada Escardó, generando alarma entre conductores y transeúntes.

Las víctimas se desplazaban en dos autos particulares cuando fueron interceptadas por cuatro camionetas y dos motocicletas que les cerraron el paso de manera abrupta. De las unidades descendieron sujetos encapuchados, con armas de largo alcance, quienes redujeron rápidamente a los ocupantes en un ataque coordinado que evidenciaría una planificación previa.

Producto del asalto, los agraviados resultaron heridos, uno de ellos con una lesión en la cabeza tras ser golpeado con la cacha de un arma. Tras apoderarse del valioso oro, los delincuentes huyeron con rumbo desconocido a bordo de varios vehículos, incluyendo unidades adicionales de color plomo y blanco, además de motocicletas que facilitaron su escape.

INVESTIGACIONES EN CURSO

De acuerdo con testimonios recogidos por la División de Robos, las víctimas habrían sido citadas previamente en Miraflores por un sujeto identificado como “José”, quien coordinó el traslado del oro hacia el Callao; sin embargo, la supuesta escolta nunca apareció, lo que refuerza la hipótesis de un asalto planificado bajo la modalidad del marcaje.