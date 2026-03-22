La suerte de la empresa fundada por Rubén Villar: pareja de Marisol Linares envuelto en negocios junto a amiga del barrio

Una investigación de Panorama reveló detalles sobre las actividades empresariales de Rubén Villar, padre de Adrián Villar, quien es investigado por el atropello y muerte de la deportista Lizeth Marzano. Según el informe, Villar fundó la empresa "R Y ML" junto a su amiga de barrio, Massiel Goin, iniciando operaciones con una cevichería en el sector de San Miguelito, en el distrito de San Miguel.

Con el tiempo, el negocio creció y abrió una sucursal en el Callao. Sin embargo, en 2014 Rubén Villar dejó de figurar formalmente como socio de la empresa, aunque continuó realizando otras operaciones comerciales. Entre ellas, la compra de un departamento junto a un grupo de personas de Atahualpa por un monto de 50 mil soles, propiedad que posteriormente fue donada a una inmobiliaria cuestionada.

De acuerdo con las indagaciones del reportero Luis Vargas, la conexión entre Rubén Villar y este grupo estaría relacionada con Massiel Goin, quien fue consultada sobre el caso y negó tener conocimiento sobre la transacción, el valor del inmueble y su destino final. No obstante, el reportaje da cuenta de que existirían vínculos que aún no han sido esclarecidos por completo.

“R Y ML” Y EL ESTADO

En paralelo, se supo que la empresa R Y ML ganó órdenes de servicio con diversas entidades del Estado, como el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Sunat, brindando servicios de alimentación. Este crecimiento ha generado interrogantes sobre quiénes están detrás de la empresa y qué redes de contacto permitieron su expansión en el sector público.