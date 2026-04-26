El coronel PNP y su “fiebre por el oro”: policías hacen “cambiazo” de barra de oro

Un nuevo escándalo golpea a la Policía Nacional tras la detención del coronel Rafael Gonzalo Morón Díaz, señalado como presunto integrante de una red criminal que realizó el “cambiazo” de una barra de oro. El oficial, quien se desempeñaba como jefe de la Brigada Especial contra el Crimen, habría participado en estos hechos junto a otros agentes, según documentos fiscales difundidos por el programa Panorama.

De acuerdo con las investigaciones, Morón Díaz habría solicitado al capitán PNP Jorge Mauricio Benítez Gutiérrez parte de las ganancias ilícitas provenientes de la venta del lingote. Este formaba parte de cuatro barras de oro incautadas en un operativo policial realizado en mayo de 2023; sin embargo, una de ellas fue sustituida irregularmente, lo que levantó sospechas dentro de las autoridades anticorrupción.

El último jueves, agentes de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional, ejecutaron el allanamiento de doce inmuebles en Lima y otras regiones, logrando la detención de siete efectivos policiales. Los implicados son investigados por los presuntos delitos de peculado doloso, cohecho pasivo propio y enriquecimiento ilícito, en un caso que revela serias irregularidades dentro de la institución.

OTRA DENUNCIA DE PANORAMA

Este episodio remite a una denuncia similar expuesta tres atrás por Panorama, donde efectivos de la Dirincri estuvieron implicados en el cambiazo de una barra de oro por una de cobre. El fiscal adjunto provincial anticorrupción, Reynaldo Mina Abanto, precisó que el cambiazo se habría concretado en el piso 14 de la Dirincri, agravando la magnitud del caso y evidenciando fallas en los controles internos.