Último simulacro a una semana de elecciones: Centro de Investigación Territorial (CIT) presenta sus cifras

A una semana de la segunda vuelta presidencial, el Centro de Investigación Territorial (CIT) presentó los resultados de su más reciente simulacro electoral, en el que la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, alcanza el 42.5% de intención de voto, mientras que el postulante de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, obtiene el 35%.

Durante la presentación de los resultados, José Manuel Saavedra, director del CIT, destacó que existe una diferencia de 7.5 puntos porcentuales entre ambos candidatos. Sin embargo, señaló que un importante sector del electorado aún no se inclina por ninguna de las dos opciones, ya que el 22.5% de los encuestados manifestó que votaría en blanco o viciaría su voto.

El estudio también evidencia diferencias marcadas en las preferencias electorales según las regiones del país. De acuerdo con Saavedra, Keiko Fujimori concentra un mayor respaldo en la costa y la selva, mientras que Roberto Sánchez registra sus niveles más altos de apoyo en la sierra peruana.

PANORAMA ELECTORAL

Con la campaña electoral entrando en su etapa final, las cifras reflejan un escenario en el que ambos candidatos continúan disputando el voto de los indecisos y de quienes aún evalúan emitir un voto en blanco o viciado. Los resultados del simulacro ofrecen una fotografía del panorama electoral a pocos días de que los ciudadanos acudan nuevamente a las urnas para elegir al próximo presidente de la República.