Los rincones desconocidos del Jorge Chávez: nuevo aeropuerto cumple un año con “TUUA” polémica

A un año de su inauguración, el aeropuerto internacional Jorge Chávez enfrenta un nuevo momento de exposición pública al abrir las puertas de áreas internas poco conocidas por los pasajeros, como el centro de control aeroportuario, la zona de manejo de equipaje y espacios de descanso del personal de bomberos aeronáuticos. El recorrido permite conocer el funcionamiento interno de uno de los terminales más importantes del país.

Durante la visita también se reveló la magnitud de sus operaciones diarias, con alrededor de 550 aeronaves y cerca de 70 mil pasajeros transitando cada día por sus instalaciones. Entre los detalles más llamativos se incluyó el sistema de anuncios automatizados, cuya “voz” era desconocida para el público hasta ahora, pese a ser parte del funcionamiento cotidiano del aeropuerto.

Sin embargo, el aniversario del terminal también está marcado por la controversia en torno a la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA). Mientras se confirmó que los pasajeros en conexión nacional ya no pagarán este cobro, la tarifa para vuelos internacionales se mantiene vigente, lo que ha generado debate entre usuarios y autoridades del sector.

COBRO INTERNACIONAL DE LA TUUA

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Lima Airport Partners (LAP) firmaron la Adenda N.° 9 para oficializar la eliminación del cobro en conexiones domésticas. Pese a ello, la continuidad del cobro internacional mantiene abierta la discusión sobre el equilibrio entre modernización del aeropuerto y costos para los pasajeros.