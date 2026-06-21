La teoría de lo absurdo de Juntos por el Perú: violencia en su marcha contra periodista de Panorama

Un equipo periodístico del programa Panorama fue agredido mientras cubría una marcha convocada por el partido Juntos por el Perú, liderado por el candidato presidencial Roberto Sánchez. Según el reporte periodístico, la cobertura de Karina Novoa terminó en medio de un ambiente de tensión y actos de violencia contra la reportera.

Durante la manifestación, la periodista fue objeto de insultos, empujones y hostigamiento por parte de algunos asistentes, lo que obligó a interrumpir parcialmente la labor de cobertura para resguardar su integridad. Las imágenes difundidas evidenciarían momentos de confrontación entre manifestantes y el equipo de prensa.

En paralelo, el contexto político se mantiene marcado por los resultados preliminares de la ONPE, que muestran una ligera ventaja de la candidata Keiko Fujimori. Pese a ello, Roberto Sánchez continúa sosteniendo la narrativa de un presunto fraude electoral, a pesar de que las autoridades han rechazado esta afirmación.

NARRATIVA EXTREMISTA

Las imágenes de lo ocurrido durante la marcha han reavivado la discusión sobre la seguridad de los periodistas en coberturas de eventos políticos y el respeto a la labor de la prensa. Hasta el momento, no se han anunciado medidas oficiales adicionales sobre los incidentes registrados durante la movilización.