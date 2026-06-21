El fin de Petro: la derecha gana las elecciones en Colombia

El candidato del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, fue declarado ganador preliminar de la segunda vuelta presidencial en Colombia, según los resultados difundidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Con el 99,99 % de las mesas informadas, obtuvo 12 millones 959 mil 542 votos, equivalentes al 49,66 % del total, superando por un estrecho margen al oficialista Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

La diferencia entre ambos candidatos fue de 250.830 votos, lo que representa apenas el 0,96 % de los sufragios válidos. Asimismo, las autoridades electorales informaron que la participación ciudadana alcanzó el 63,5 %, la más alta registrada en la historia reciente del país, donde el voto es de carácter voluntario.

Tras conocerse los resultados preliminares, De la Espriella celebró la victoria y aseguró haber recibido el reconocimiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Por su parte, Cepeda aceptó el resultado del preconteo, aunque anunció que su agrupación impugnará 33.000 mesas de votación durante el proceso oficial de escrutinio.

CAMBIA EL ESCENARIO POLÍTICO

El resultado electoral representa un importante cambio en el escenario político colombiano y podría tener repercusiones en el equilibrio ideológico de América del Sur. Con la llegada de De la Espriella a la presidencia, Colombia se suma a la lista de países de la región gobernados por fuerzas de centroderecha y derecha, marcando un nuevo capítulo en la política sudamericana.