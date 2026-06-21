El mundial de los infractores en las calles de Lima: ciudadanos con tarjeta roja

Las infracciones ​de tránsito continúan siendo una problemática recurrente en Lima. A diario, numerosos conductores incumplen las normas de circulación al estacionar sus vehículos en zonas rígidas, espacios peatonales o lugares donde está prohibido el parqueo.

Un equipo periodístico de Panorama recorrió diversas calles de la capital y constató múltiples casos de conductores que dejaron sus vehículos en lugares no autorizados. Sin embargo, al ser consultados sobre estas infracciones, varios de ellos reaccionaron de manera incómoda e incluso respondieron con expresiones poco amables.

MÁS JUSTIFICACIONES

Incluso, algunas conductoras al ser consultados sobre estas infracciones justificaron su accionar y otras responsabilizaron a las autoridades competentes por permitir este tipo de prácticas en la ciudad.

Durante el recorrido también se identificaron casos de personas que justificaban el estacionamiento indebido argumentando tener alguna discapacidad. No obstante, para acceder a beneficios o derechos preferenciales en la vía pública es obligatorio contar con el carné del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis).