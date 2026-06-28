Panorama

28/06/2026

La primera crisis de Keiko Fujimori: el fenómeno “El Niño”

La virtual presidenta deberá afrontar desde el inicio de su eventual gobierno los efectos del evento climatológico, que amenaza con inundaciones y deslizamientos en varias regiones del país.



La virtual presidenta del Perú, Keiko Fujimori, tendría como primer gran desafío de gobierno la atención de los efectos del fenómeno El Niño. De acuerdo con especialistas y reportes oficiales, el evento climatológico podría impactar la vida y la economía de millones de peruanos, por lo que las labores de prevención se perfilan como una prioridad inmediata.

La propia Keiko Fujimori reconoció la necesidad de actuar con anticipación frente a este escenario. “Estamos prácticamente con el fenómeno El Niño en el Perú y debemos tomar medidas de prevención”, afirmó. En la misma línea, el virtual primer vicepresidente, Luis Galarreta, señaló que será necesario contar con cifras oficiales para adoptar decisiones firmes respecto a las intervenciones en ríos y quebradas.

Precisamente, un equipo de Panorama, encabezado por la reportera Karina Novoa, recorrió diversos puntos considerados de alto riesgo en Lima y Chosica. Durante la inspección periodística, se constató que existen sectores donde urge ejecutar trabajos de reforzamiento en las riberas de los ríos para reducir el riesgo de desbordes e inundaciones.

ZONAS VULNERABLES

Según información oficial, en el Perú existen alrededor de 4 mil puntos con alta probabilidad de registrar deslizamientos e inundaciones, situación que pondría en riesgo a cerca de 9 millones de personas. Ante este panorama, los vecinos de las zonas vulnerables demandan acciones concretas y oportunas de las autoridades para evitar tragedias durante la temporada de lluvias.


Temas Relacionados: Fenómeno El NiñoFuerza PopularKeiko FujimoriPeruanos Afectados

También te puede interesar:

BANNER ACTUALIZADO