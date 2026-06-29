Los millones de Baca Arbulú en Punta Hermosa: empresario peruano sacude toda España por megacaso de corrupción

Un presunto escándalo de alcance internacional ha puesto la atención sobre inversiones inmobiliarias en el balneario de Punta Hermosa. El caso investiga un posible vínculo entre el empresario peruano Luis Felipe Baca Arbulú y una investigación por presunto lavado de dinero, tráfico de influencias y organización criminal que también involucra al expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.

Baca Arbulú, radicado en Ginebra, Suiza, es investigado por las autoridades de ese país y de Francia por el presunto delito de lavado de dinero. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, las pesquisas a sus cuentas bancarias, movimientos financieros y conexiones empresariales habrían dado origen al denominado "Caso Plus Ultra", investigación que actualmente es seguida por la justicia española y en la que también se menciona al exmandatario español.

EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN

En el Perú, Luis Felipe Baca Arbulú figura como propietario de dos empresas dedicadas al rubro de la construcción. Según la información conocida, ambas compañías reúnen 36 propiedades ubicadas en algunas de las zonas de mayor valorización de Punta Hermosa.

Parte de estos inmuebles habría sido construida en los últimos años, situación que ha generado interrogantes entre algunos vecinos del distrito, quienes han expresado dudas sobre el origen de las inversiones.