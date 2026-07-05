Caídos del cielo: paracaidistas se preparan para saltos de emergencia durante el fenómeno “El Niño”

Ante la inminente llegada del fenómeno “El Niño”, personal especializado del Ejército del Perú y de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) intensifica su preparación para responder a emergencias en las zonas más vulnerables del país. Un equipo de Panorama acompañó las jornadas de entrenamiento de los paracaidistas, quienes serán parte de las primeras acciones de auxilio en caso de desastres.

Los militares realizan exigentes ejercicios de salto y operaciones aerotransportadas con el objetivo de trasladar rápidamente personal médico, medicinas, alimentos y ayuda humanitaria hacia comunidades de difícil acceso que podrían quedar aisladas por inundaciones, huaicos u otros eventos asociados al fenómeno climático.

“Estamos uniendo fuerzas para cuando lo requieran en riesgos o desastres, sobre todo ahora que se viene el fenómeno El Niño para atender emergencias”, señaló el coronel EP Edwin Pacheco Cornejo, director de la Escuela de Paracaidistas del Ejército, quien destacó el trabajo conjunto entre las instituciones castrenses para brindar una respuesta oportuna.

ENTRENAMIENTO PERMANENTE

Los paracaidistas reciben entrenamiento permanente para actuar en escenarios de alto riesgo y garantizar una intervención rápida cuando las condiciones climáticas dificulten el acceso terrestre. El objetivo principal es salvaguardar la vida de la población y asegurar la entrega de asistencia en las zonas que más lo necesiten.