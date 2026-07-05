El "Rey de las Zapatillas" de Lima bajo ataque: habla el "Tío Fritz" luego de que acribillaran a su seguridad

El empresario peruano Fritz Durand, conocido en redes sociales como el "Tío Fritz" o el "Rey de las Zapatillas", rompió su silencio luego de los atentados registrados contra sus establecimientos. En una entrevista con Panorama, afirmó que vive con temor tras ser víctima de extorsiones y ataques armados que, según indicó, también han puesto en riesgo a sus trabajadores.

Durán señaló que comenzó su negocio en 2010 con una inversión de S/70 y que nunca imaginó que el crecimiento de su empresa lo llevaría a enfrentar este tipo de amenazas. Asimismo, reveló que gran parte del contenido que difundía en redes sociales, como apuestas y exhibiciones de dinero o vehículos de lujo, formaba parte de un espectáculo y no reflejaba necesariamente su patrimonio real.

El empresario también confirmó que un integrante de su equipo de seguridad permanece internado en una clínica tras resultar gravemente herido durante el segundo atentado contra uno de sus locales. Indicó que más de 180 personas dependen de la empresa y expresó su preocupación por la seguridad de todos sus colaboradores.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para reforzar la lucha contra la delincuencia y la extorsión. "No nos dejen solos", expresó, al señalar que la inseguridad afecta no solo a su empresa, sino a miles de emprendedores y comerciantes en todo el país.