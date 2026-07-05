El regreso de Ariel Fefer: habla protagonista del caso policial más impactante de los últimos años

A casi dos décadas del asesinato de la empresaria Myriam Fefer, Ariel Bracamonte, quien ahora prefiere ser llamado Ariel Fefer, regresó al Perú decidido a continuar la búsqueda de justicia por el crimen de su madre. En una entrevista exclusiva con Panorama, afirmó que su principal objetivo es lograr que se identifique y sancione al autor intelectual del homicidio ocurrido el 15 de agosto de 2006.

Ariel recordó que tenía apenas 17 años cuando encontró sin vida a su madre en la vivienda familiar de San Isidro, un hecho que conmocionó al país entero. Durante las investigaciones, la Fiscalía acusó a su hermana Eva Bracamonte como presunta autora intelectual del crimen; sin embargo, tras permanecer cuatro años en prisión, ella fue absuelta por la justicia peruana.

El hijo de la empresaria también reveló que ahora utiliza el apellido Fefer y ha dejado de identificarse como Bracamonte. En diálogo con la periodista Karina Novoa, explicó que tomó esa decisión luego de que su propio padre lo señalara públicamente y en televisión como supuesto implicado en el asesinato de su madre, una acusación que, según sostuvo, marcó profundamente su vida.

LLAMADO A SU HERMANA

Aunque el sicario que ejecutó el crimen cumple una condena, Ariel considera que el caso sigue inconcluso. Por ello, reiteró que continuará buscando respuestas e incluso envió un mensaje a su hermana Eva Bracamonte. “Eva, si me quieres ayudar a encontrar al asesino de nuestra madre, llámame, sabes dónde encontrarme, podemos trabajar juntos”, expresó ante las cámaras de Panorama.