Infractores limeños atacan de nuevo: autogoles y juego sucio en las calles de Lima

La imprudencia al volante continúa siendo una constante en las calles de Lima. Durante un recorrido realizado por diversos distritos de la capital, un equipo de Panorama registró una serie de infracciones cometidas por conductores que, pese a las normas vigentes, ponen en riesgo la seguridad de peatones y otros usuarios de la vía.

Entre las faltas más frecuentes se observaron vehículos estacionados en zonas rígidas, automóviles ocupando veredas e incumplimientos de la señalización de tránsito. Estas conductas, además de obstaculizar la circulación, exponen a los transeúntes a situaciones de peligro y afectan el orden en la vía pública.

Nuestro reportero Brian Matías también comprobó que varios conductores reaccionaron de forma prepotente cuando fueron confrontados por sus infracciones. En el colmo de males, algunos cuestionaron la entrevista y evitaron asumir responsabilidad por las faltas cometidas, pese a la evidencia registrada por las cámaras.

LA CALLE SE RESPETA

Ante esta creciente problemática, Panorama continuará realizando recorridos por distintos puntos de la ciudad para documentar nuevas infracciones y visibilizar el incumplimiento de las normas de tránsito, con el objetivo de promover una mayor responsabilidad entre los conductores y contribuir a la seguridad vial.