El minuto a minuto del asalto por el oro en El Derby de Surco: el robo del lingote que iba en una mochila

Un lingote de oro valorizado en más de 600 mil dólares fue robado durante un violento asalto registrado en el distrito de Surco. El atraco, ejecutado por una banda delincuencial altamente organizada, ocurrió en apenas dos minutos y dejó más de 20 casquillos de bala esparcidos sobre la pista. El hecho se produjo la madrugada del último jueves en un punto ciego ubicado entre las avenidas El Derby y la Panamericana Sur.

Las primeras investigaciones revelan que el cargamento era transportado en un vehículo que, aparentemente, se dirigía hacia los almacenes de Servicios Aeroportuarios Andinos (SAASA), en el Callao. Sin embargo, el conductor y el copiloto negaron ante la Policía que trasladaran oro y aseguraron que se dirigían al aeropuerto Jorge Chávez para recoger a un familiar, versión que contradice las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.

Los registros de videovigilancia permitieron reconstruir el recorrido del vehículo antes del asalto y reforzaron las sospechas sobre la verdadera naturaleza del cargamento. Además, se conoció que el automóvil era acompañado por una camioneta de escolta, aunque esta no contaba con personal especializado en seguridad, lo que ha despertado interrogantes sobre las condiciones en las que se realizaba el traslado del valioso mineral.

INVESTIGAN VIOLENTO ROBO

Tras el ataque, el conductor, quien resultó herido de bala, logró conducir hasta el Hospital Cayetano Heredia para recibir atención médica, mientras que el copiloto fue trasladado por los ocupantes del vehículo escolta a la Clínica San Pablo. La Policía continúa con las investigaciones para identificar a los responsables del robo y determinar si el transporte del lingote se realizaba al margen de los protocolos establecidos para este tipo de cargamentos.