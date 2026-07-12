Las imágenes inéditas de Jackson Mora: expareja de Tilsa Lozano pasará 15 meses en prisión preventiva

El empresario y exluchador Jackson Mora permanecerá 15 meses en prisión preventiva mientras es investigado por su presunta participación en la organización criminal denominada “Los Arquitectos del Fraude”. De acuerdo con la Fiscalía, la red habría desviado S/9,9 millones de la Municipalidad de Pueblo Nuevo, en Chincha, dinero que terminó depositado en las cuentas de su empresa de artes marciales, FFC MMA, como parte de una presunta operación ilícita.

Según las investigaciones de la Dirincri y el Ministerio Público, Mora Rodríguez habría tenido conocimiento del origen del dinero. Durante su declaración fiscal, reconoció que en la cuenta de su empresa quedó un saldo de S/818 mil y explicó que ese monto correspondía a una comisión del 10 % que, según dijo, le ofreció Jesús Mesones a cambio de permitir el uso de la compañía para realizar las transferencias.

En su manifestación, el empresario sostuvo que aceptó la propuesta debido a la complicada situación económica que atravesaban tanto él como su empresa. Asimismo, aseguró que confió en Mesones y creyó que la operación era legal, por lo que tenía previsto utilizar el dinero recibido para cancelar diversas deudas personales y financieras que mantenía en ese momento.

DILIGENCIAS EN CURSO

Mora también relató que el 23 de abril de 2026 acudió junto a su hermana Noelia, gerente general de FFC MMA, a una entidad bancaria ubicada en Miraflores para retirar los fondos. Según indicó, se emitieron diez cheques de gerencia por montos que oscilaron entre S/800 mil y S/900 mil, los cuales fueron entregados posteriormente a Daniel Mesones. Mientras tanto, las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el caso y establecer la responsabilidad de todos los implicados.