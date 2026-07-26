Petroperú a la venta: millonarios edificios sanisidrinos y playeros camino a la subasta

A dos días de la asunción de mando de la presidenta electa, Keiko Fujimori, ProInversión confirmó que impulsa un proceso de venta de inmuebles de Petroperú, entre ellos el emblemático edificio de 22 pisos donde actualmente funcionan las oficinas de la empresa estatal.

Ángel Delgado, director del proyecto de reestructuración de Petroperú en ProInversión, señaló que la entidad considera que este inmueble, con más de 50 años de antigüedad, no resulta necesario para las operaciones de la compañía. Asimismo, indicó que ya se han sostenido reuniones con potenciales compradores e inversionistas interesados en el proceso.

INMUEBLES EN VENTA

La primera etapa de la subasta contempla la venta de 14 inmuebles ubicados en Lima y diversas regiones del país, proceso que se desarrollaría entre agosto y setiembre. Entre los bienes incluidos figura el edificio principal de Petroperú, una propiedad de aproximadamente 20 mil metros cuadrados cuyo valor podría alcanzar los 160 millones de dólares.

Además, ProInversión identificó dos viviendas de propiedad de Petroperú ubicadas en una de las zonas más exclusivas de San Isidro, utilizadas actualmente como almacenes. Debido a su ubicación y dimensiones, ambos inmuebles podrían generar ingresos cercanos a los 10 millones de dólares.

El proceso también comprende la evaluación de otros predios, incluidos inmuebles ubicados en Punta Sal y otras localidades del norte del país. En total, ProInversión analiza más de 400 propiedades para futuras subastas con el objetivo de obtener recursos que contribuyan a reducir la deuda de más de 6 mil millones de dólares que mantiene la empresa estatal.