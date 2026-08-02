La cárcel de la droga por dentro: cámara escondida registra el reino de impunidad de los delincuentes

Panorama ingresó en exclusiva al Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, y registró una serie de presuntas irregularidades que ocurrirían al interior del penal.

Las imágenes muestran a internos ofreciendo presuntas sustancias ilícitas en los pasadizos del establecimiento penitenciario, sin que se observe la presencia de personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en esos momentos.

¿COBRO DE CUPOS?

Pero no sería la única situación irregular. En otros registros se observa a varios internos entregando dinero a otro recluso. Estos pagos estarían relacionados con un presunto cobro de cupos para obtener un espacio dentro de las celdas.

Las imágenes también muestran el uso de los denominados "azulitos", teléfonos públicos instalados dentro de los establecimientos penitenciarios. Cerca de uno de estos equipos se observa a un interno con un cuaderno en el que aparentemente registra información de una presunta víctima de extorsión.

Estos hechos ponen nuevamente bajo atención las condiciones de seguridad y control dentro de los establecimientos penitenciarios, una problemática que deberá ser atendida por el nuevo Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.