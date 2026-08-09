Nueva organización criminal extranjera aterriza en el Perú: capturan a integrante de banda ecuatoriana "R7" en Lima

La seguridad fue uno de los temas que marcaron el encuentro entre Keiko Fujimori y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, durante la toma de mando. Y es que, en los últimos meses, organizaciones criminales ecuatorianas han comenzado a cruzar las fronteras y, según las autoridades, algunas de estas estructuras ya estarían operando en distintos puntos de Lima.

Entre ellas se encuentra la organización criminal ecuatoriana ‘R7’, una banda que, de acuerdo con las investigaciones policiales, estaría vinculada a delitos como extorsión, sicariato y tráfico de drogas. Su presencia en territorio peruano forma parte de una problemática que preocupa a las autoridades debido a la expansión de organizaciones criminales transnacionales por diferentes países de la región.

Según información de las autoridades, una facción vinculada a ‘R7’ y antiguos aliados de la organización criminal ecuatoriana ‘Los Lobos’ habría logrado posicionarse en la zona norte de Lima. Precisamente, esta semana la Policía Nacional capturó a alias ‘Chelo’, señalado como integrante de ‘R7’ y quien era buscado en Ecuador por los presuntos delitos de secuestro y posesión de armas.

DESAFÍOS PARA EL NUEVO GOBIERNO

La expansión de estas bandas representa uno de los nuevos desafíos en materia de seguridad para el gobierno de Keiko Fujimori. El avance de organizaciones transnacionales obliga a las autoridades peruanas a reforzar el control de las fronteras y la coordinación con países como Ecuador para evitar su expansión.