La cacería con drones de la "Dinastía Tocorón": imágenes desclasificadas del asalto a la armería de Surco

La investigación tomó más de dos meses y terminó con un operativo simultáneo en distintos puntos de Lima. Agentes de la División de Investigación de Robos de la Dirincri desplegaron una serie de allanamientos para capturar a los presuntos integrantes de la denominada "Dinastía Tocorón", organización señalada por la Policía de estar detrás del asalto a una armería ubicada en el Centro Comercial La Alborada, en Santiago de Surco.

El robo ocurrió el pasado 28 de mayo y permitió a los investigadores iniciar un seguimiento que se extendió durante aproximadamente 63 días. En ese periodo, los agentes analizaron imágenes de cámaras de videovigilancia, identificaron rutas de escape y recopilaron distintos elementos que les permitieron establecer la presunta participación de los sospechosos en el asalto.

Como resultado del operativo fueron intervenidos César Riera Machí, Edgar Gabriel del Valle Rodríguez Balza, Rafael Rodríguez Soto, Junior José Reyes Guevara, Carlos Tisnao Bedón, Eduar Mosquera Arias y Olga Guevara Romero.

ALLANAMIENTO

Durante los allanamientos, los agentes incautaron teléfonos celulares donde se encontraron fotografías y videos del armamento que habría sido robado durante el asalto a la armería, además de otros registros que podrían ayudar a reconstruir los movimientos y actividades de esta organización.