"El Niño" y los puentes Bailey: alcalde del Callao advierte colapso en la entrada del Jorge Chávez

La posible llegada del fenómeno El Niño vuelve a poner bajo la lupa el estado de los puentes del Callao, especialmente aquellos que conectan con zonas estratégicas de la ciudad. Entre ellos se encuentra el puente de ingreso al aeropuerto internacional Jorge Chávez, cuya infraestructura podría verse afectada ante un eventual incremento del caudal del río Rímac.

Un informe de Defensa Civil y un reporte técnico de la Municipalidad Provincial del Callao advierten sobre el riesgo que presenta este puente, cuyas bases se encuentran ubicadas sobre las riberas del río, en zonas que todavía no habrían recibido los trabajos necesarios para garantizar su protección ante una eventual crecida.

AFECTACIONES

La situación genera preocupación debido a que el aeropuerto Jorge Chávez utiliza actualmente puentes Bailey como parte de su acceso. Un eventual daño o colapso de esta infraestructura podría afectar el ingreso y salida de pasajeros y, en un escenario extremo, generar dificultades para el funcionamiento del principal terminal aéreo del país.

El alcalde del Callao también alertó sobre las consecuencias que podría generar un eventual desborde del río Rímac. Según señaló, si el cauce aumenta considerablemente su nivel y las aguas alcanzan las estructuras ubicadas en sus alrededores, el aeropuerto podría verse directamente afectado.

Pero el riesgo no se limita al puente de acceso al aeropuerto. Un equipo de ‘Panorama’ recorrió otros de los principales puentes del Callao y encontró estructuras que presentan deficiencias y evidencias de falta de mantenimiento. En varios puntos se observó acumulación de basura en los alrededores, una situación que genera preocupación ante un posible incremento del caudal.