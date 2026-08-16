Inicio insuficiente del “Plan Escudo”: militares y policías subirán a los buses

Un equipo periodístico de Panorama recorrió las calles para conocer in situ las primeras acciones del denominado “Plan Escudo”, estrategia impulsada por el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori para enfrentar la creciente ola de extorsiones y atentados contra el transporte público. Como parte de la medida, efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional realizan patrullajes y suben a los buses para reforzar la seguridad de pasajeros y conductores.

Durante el recorrido, nuestro reportero Luis Vargas conversó con diversos transportistas y pasajeros, quienes expresaron su preocupación y temor al señalar que todavía no se sienten seguros pese al inicio del operativo policial y militar. Según indicaron, continúan registrándose amenazas y ataques contra conductores y pasajeros, por lo que consideran necesario adoptar acciones más contundentes para frenar a las organizaciones criminales que operan en el sector transporte.

Por su parte, el ministro del Interior, César Astudillo, sostuvo que el “Plan Escudo” se desarrolla dentro del marco establecido por la Constitución Política del Perú y pidió paciencia a los ciudadanos para evaluar sus primeros resultados. Las autoridades buscan que la presencia de policías y militares permita prevenir nuevos ataques, fortalecer el control en las principales vías y brindar mayor protección a quienes utilizan diariamente el transporte público.

TRANSPORTISTAS NO SE SIENTEN SEGUROS

Mientras tanto, transportistas y pasajeros hicieron un llamado a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, para que se implementen medidas más severas contra la delincuencia y el crimen organizado. Los usuarios señalaron que esperan resultados concretos y una respuesta efectiva por parte de la Policía Nacional y el Ejército frente al flagelo de la extorsión, considerada una de las principales amenazas que actualmente enfrenta el transporte público en Lima.