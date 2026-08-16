Robo de película con nitrógeno líquido: cajeros automáticos volaron por los aires tras atentado

Imágenes de película se registraron en un grifo de la ciudad de Ica, donde delincuentes utilizaron nitrógeno líquido para hacer detonar dos cajeros automáticos y apoderarse del dinero que había en el interior. La potente explosión provocó que miles de billetes salieran despedidos por los aires y generó alarma entre las personas que se encontraban en los alrededores.

El hecho pudo terminar en una tragedia de mayores proporciones debido a que los cajeros se encontraban dentro de un establecimiento donde también se almacenaba combustible. Afortunadamente, la explosión no alcanzó los dispensadores de combustible; sin embargo, las autoridades informaron que los dispensadores de GLP resultaron dañados, al igual que el minimarket ubicado dentro del grifo.

Las cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que los sujetos trasladaban el nitrógeno líquido a bordo de una camioneta y posteriormente ejecutaban el ataque contra los cajeros. Estas imágenes y otros elementos de investigación permitieron a los agentes de la Policía Nacional seguir el rastro de los sospechosos y capturarlos horas después del millonario robo.

CULTO A LA SANTA MUERTE

Durante las diligencias, las autoridades también encontraron un altar dedicado a la Santa Muerte, elemento que quedó registrado como parte de las evidencias recopiladas en la investigación. Ahora, los detenidos deberán responder ante las autoridades por el violento asalto, mientras continúan las investigaciones para determinar si estarían involucrados en otros hechos delictivos similares.