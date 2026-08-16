El albergue de la tortura: servidores del Estado atando a menores de pies y manos

De terror. Un reportaje de Panorama reveló el trato inhumano que reciben niños y adolescentes internados en el Centro de Acogimiento Ángela Ramos del Inabif, ubicado en el Callao. Una de las imágenes muestra a una adolescente de 13 años con los pies y las manos sujetados a una silla, recostada en el suelo y con la cabeza cubierta con una prenda, una escena que ha generado indignación por las condiciones en las que habría sido tratada la menor de edad por no tomar su medicamento.

Según la investigación periodística, las cuidadoras del establecimiento, que deberían garantizar la protección y bienestar de los menores, recurrieron a estas terribles prácticas como una forma de controlar las crisis conductuales de las internas, incluso ante situaciones relacionadas con su negativa a tomar medicamentos. La gravedad de las imágenes ha generado cuestionamientos sobre los protocolos empleados dentro de este centro de acogimiento.

En declaraciones al programa Panorama, el médico psiquiatra Carlos Bromley cuestionó estas acciones y sostuvo que no existe un procedimiento terapéutico que justifique el uso de la violencia contra los pacientes. Además, una de las denuncias recogidas en el reportaje de Brian Matías señala que en el Centro de Acogimiento Ángela Ramos se aplicarían “sujeciones mecánicas” a las menores internas con el propósito de controlar sus crisis conductuales.

NO SERÍA UN HECHO AISLADO

Lo más preocupante es que el caso de la adolescente de 13 años no sería un hecho aislado, pues se habrían reportado otros episodios similares dentro del establecimiento perteneciente al Ministerio de la Mujer. Las denuncias han provocado llamados para que las autoridades pertinentes investiguen lo ocurrido, determinen responsabilidades y garanticen que los menores bajo protección del Estado reciban un trato digno, seguro y acorde con sus derechos fundamentales.