El terremoto que sucederá en el Perú: nadie sabe cuándo, pero 10 terremotos azotaron el Cinturón de Fuego este año

Los recientes terremotos registrados en distintos países han vuelto a poner en alerta a la población ante la posibilidad de un movimiento sísmico de gran magnitud. Especialistas en gestión del riesgo señalan que, además de las condiciones estructurales de las viviendas, elementos como espejos, adornos, luminarias y muebles pueden representar un riesgo durante un terremoto.

Durante una evaluación de ambientes de una vivienda, un especialista explicó que las zonas destinadas a la evacuación deben mantenerse libres de objetos que puedan desplazarse o caer. Incluso elementos aparentemente pequeños pueden convertirse en obstáculos o causar lesiones si se desprenden durante un movimiento sísmico.

Los especialistas también indicaron que las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones no necesariamente comprueban el cálculo estructural de una construcción, sino aspectos relacionados con las condiciones de seguridad, instalaciones y correspondencia con los planos.

RECOMENDACIONES

Ante un eventual terremoto, las autoridades recomiendan mantener la calma, identificar previamente las zonas seguras y las rutas de evacuación, además de revisar los ambientes del hogar. También se aconseja contar con una mochila de emergencia y conocer alternativas de comunicación, como el servicio gratuito del Ministerio de Transportes y Comunicaciones mediante el número 119, que permite dejar mensajes grabados.