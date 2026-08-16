El Callao compra las armas de Trump: serenos utilizan dardos eléctricos para neutralizar delincuentes

La Municipalidad Provincial del Callao implementó un nuevo sistema de seguridad que incorpora pistolas eléctricas, cámaras corporales y drones de tecnología estadounidense para fortalecer el trabajo de los serenos. Los dispositivos fueron presentados durante un recorrido de Panorama por sectores considerados peligrosos, donde se realizaron intervenciones a personas sospechosas de consumir sustancias ilícitas y portar armas.

Las pistolas eléctricas, conocidas como Taser, disparan pequeños dardos conectados mediante microcables que generan una descarga capaz de provocar una paralización neuromuscular temporal. Según lo explicado por las autoridades, estos dispositivos de seguridad permiten inmovilizar a una persona durante algunos segundos para facilitar su detención, mientras que los serenos reciben capacitación para utilizarlos de acuerdo con las normas establecidas.

El sistema también incluye drones equipados con cámaras de visión nocturna, tecnología infrarroja, altavoces e inteligencia artificial. Estas aeronaves pueden realizar patrullajes programados, detectar personas y vehículos a distancia y transmitir imágenes en tiempo real al centro de comando. Durante las intervenciones en Puerto Nuevo y otros sectores del Callao, los operadores utilizaron las imágenes térmicas para localizar a personas que intentaban ocultarse.

MEJORAN VIGILANCIA

La implementación de estos equipos busca brindar mayor protección a los serenos y mejorar la vigilancia en las denominadas zonas calientes del primer puerto. Sin embargo, el uso de las pistolas eléctricas está sujeto a capacitación y protocolos, debido a que la normativa peruana establece condiciones para la utilización de estos medios de defensa. La municipalidad sostiene que la combinación de drones, cámaras y armas no letales permitirá fortalecer el patrullaje preventivo y combatir la delincuencia en el Callao.