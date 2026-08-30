Habla pirómano y feminicida que llegó desde Chile: venezolano que quemó a 3 mujeres fue capturado en Lima

Ansony Yosué Rondón Chasín, acusado de atacar con combustible y prender fuego a su expareja, a la hija de esta y a una sobrina menor de edad en Santiago de Chile, fue capturado en Villa El Salvador tras permanecer varios días oculto en el Perú.

El ataque ocurrió el pasado 4 de agosto en un edificio del centro de Santiago. Según investigación policial, Rondón Chasín habría llegado al departamento de su expareja con dos bidones de un líquido acelerante, presuntamente bencina. Tras rociar a las víctimas, habría provocado el incendio dentro del inmueble.

El fuego también afectó el departamento y obligó a evacuar el edificio. Tras el ataque, el sujeto escapó del lugar descendiendo desde el piso 17 por los balcones. Luego de cruzar la frontera, Rondón Chasín se habría instalado en Villa El Salvador. La Policía, en coordinación con Interpol Lima, logró ubicarlo y capturarlo cuando intentaba mudarse, luego de que se emitiera una alerta roja internacional.

TESTIMONIO

Durante su intervención, el acusado aseguró desconocer que era buscado por Interpol y afirmó estar arrepentido de lo ocurrido. Su traslado a Chile será materia del proceso de extradición para que responda ante la justicia por los hechos que se le atribuyen.