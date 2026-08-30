Habla juez que falló contra Universitario de Deportes: polémica cautelar pone en vilo el destino del club

El juez Edwin Bautista Dipaz, quien otorgó una medida cautelar a favor de la empresa Gremco que podría cambiar el rumbo administrativo de Universitario de Deportes, respondió a los cuestionamientos surgidos tras su decisión. El magistrado fue calificado por el club merengue como “corrupto o incapaz”, acusaciones que rechazó y aseguró que su trayectoria ha sido transparente. “Yo he actuado conforme a ley”, sostuvo Bautista Dipaz ante las consultas de un equipo periodístico de Panorama.

La resolución emitida el pasado 20 de agosto dispuso el levantamiento provisional de la suspensión del procedimiento concursal seguido contra Universitario, abriendo la posibilidad de que se convoque nuevamente a una junta de acreedores. Esta situación ha generado preocupación en el club crema, debido a que Gremco, considerado uno de sus principales acreedores, podría buscar retomar el control de la administración. La disputa entre ambas partes se mantiene desde hace más de tres décadas.

Universitario también cuestionó la decisión judicial y presentó denuncias en las que plantea presuntas irregularidades y un posible delito de prevaricato. Además, el club negó que la medida tenga sustento jurídico y puso bajo sospecha una eventual relación entre el magistrado y representantes de Gremco. Ante estas acusaciones, Bautista Dipaz negó haberse reunido con personal de la empresa y rechazó cualquier vínculo con sus representantes. También negó tener conocimiento de algunas denuncias en su contra.

UNIVERSITARIO ANUNCIA QUE APELARÁ

Ahora, la controversia se encuentra en manos de las instancias correspondientes de Indecopi, entidad que informó que el mandato judicial está siendo evaluado por sus órganos resolutivos. Mientras Gremco sostiene que podría recuperar el control del proceso concursal en septiembre, Universitario asegura que apelará y buscará revertir la medida. El conflicto legal mantiene en vilo el futuro administrativo del club y podría tener repercusiones sobre sus activos, entre ellos el Estadio Monumental.