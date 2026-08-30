Habla el ministro del sur: Arnillas y las descolmataciones contra “El Niño” y el reloj

El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, enfrenta uno de los principales desafíos de la nueva gestión: preparar al país para los posibles efectos del fenómeno El Niño. El funcionario, natural de Arequipa y con raíces familiares en Juliaca, aseguró que el Gobierno viene trabajando en 62 puntos críticos ubicados desde Tumbes hasta Tacna, donde se realizan labores de descolmatación, construcción de muros de contención y culminación de obras pendientes. “Queremos que este Gobierno no tenga ni un solo muerto en este proceso de El Niño”, sostuvo.

Durante una visita a la quebrada La Yesera, en la región Ica, Arnillas supervisó los trabajos de descolmatación y explicó que el tiempo es uno de los principales obstáculos. La zona cuenta con diques de protección, pero el municipio de San José de los Molinos no dispone de maquinaria propia para realizar estos trabajos. El ministro anunció convenios de financiamiento y cooperación para dotar de equipos a los gobiernos locales, con el objetivo de que puedan realizar labores preventivas durante todo el año y no únicamente cuando se aproxima una emergencia.

Otro de los frentes del ministro es reducir la enorme brecha de acceso al agua potable y saneamiento. Arnillas cuestionó que durante los últimos años se hayan destinado millones de soles a estos programas sin lograr avances significativos y anunció una propuesta que permitiría la participación de empresas privadas en la ejecución de obras mediante mecanismos como Obras por Impuestos, asociaciones público-privadas. También planteó una reestructuración de Sedapal para mejorar su gestión y acelerar proyectos paralizados en Lima y distintas regiones del país.

VIVIENDA Y FORMALIZACIÓN DE TERRENOS

El tercer eje está relacionado con la vivienda social y la formalización de terrenos. Arnillas propone impulsar un modelo de crecimiento vertical que permita construir edificios de varios pisos, liberar espacios para áreas verdes y servicios públicos y evitar la expansión desordenada de las ciudades. Paralelamente, Cofopri viene trabajando en la entrega de títulos de propiedad, mientras el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento busca sanear terrenos destinados a colegios, centros de salud y otras instituciones públicas de importancia.