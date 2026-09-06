El falso "obispo" y la estafa del medio millón de dólares: autodenominado sacerdote tiene hasta sentencia por alimentos

La Fiscalía formalizó una investigación preparatoria contra Jesús Gabriel Gutiérrez Gutiérrez, quien se presentaba como obispo de una organización religiosa, por los presuntos delitos de estafa agravada y ostentación de distintivos de una función o cargo que no ejerce.
El caso se originó a partir de la denuncia de Manuel Montoya, un adulto mayor de más de 80 años, quien asegura haber transferido su vivienda de 200 metros cuadrados, valorizada en más de S/1,5 millones, luego de confiar en Gutiérrez.
Según el denunciante, inicialmente acordaron una donación del inmueble para fines religiosos y el pago de S/50 mil. Sin embargo, sostiene que el dinero nunca fue entregado y posteriormente descubrió que la propiedad había sido inscrita a nombre de Gutiérrez.
NIEGA ACUSACIONES
La investigación policial señala además que el inmueble habría sido transferido posteriormente mediante una nueva donación a una pareja. Gutiérrez negó las acusaciones y afirmó ser inocente. También rechazó conocer a la persona que aparece como involucrada en la segunda operación del inmueble y sostuvo que algunos documentos podrían contener una firma falsificada.
El autodenominado obispo no pertenece ni es reconocido por la Iglesia Católica Apostólica Romana, pese a realizar misas, bodas, bautizos y otras actividades religiosas. El caso se encuentra ahora en manos del Ministerio Público, mientras Manuel Montoya busca recuperar legalmente su vivienda y esclarecer cómo terminó inscrita a nombre del investigado.