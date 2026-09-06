Helicópteros no despegaron durante tragedia: comandante general del Ejército “revivió” contrato anulado por demora

Tres helicópteros de fabricación rusa del Ejército permanecían fuera de servicio cuando las lluvias y huaicos afectaron el sur del país y dejaron a cientos de personas varadas en la Panamericana Sur. Las aeronaves se encontraban en el Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército, en La Joya, Arequipa, como parte de un proceso de mantenimiento contratado en 2023 por US$20 millones. El servicio debía culminar en 300 días, pero habían transcurrido más de mil días y los helicópteros todavía no estaban habilitados para operaciones.

Según documentos, el Ejército anuló parcialmente el contrato con la empresa Millenium Veladicorp en diciembre de 2025 debido a incumplimientos y a la acumulación del monto máximo de penalidades. Sin embargo, meses después, el comandante general del Ejército, Osvaldo Calle, quien previamente había participado en la recomendación para contratar a la empresa, suscribió una decisión que permitió dejar sin efecto la resolución y continuar con el mismo proveedor. El nuevo acuerdo estableció un plazo adicional de 135 días para concluir los trabajos.

La controversia se agravó cuando llegó la emergencia al sur. Desde el Ejército se sostuvo que los helicópteros todavía se encontraban en fase de pruebas y que no se recibió ningún pedido formal para utilizarlos durante la emergencia. No obstante, especialistas cuestionaron que las aeronaves no estuvieran disponibles pese a encontrarse en la misma región afectada. Además, documentos de agosto y septiembre darían cuenta de que persistían observaciones y que aún no existía un acta definitiva de conformidad del servicio.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL?

El Ejército sostiene que el proceso se encuentra dentro de los procedimientos establecidos y que las aeronaves deben superar las pruebas correspondientes antes de ser declaradas operativas. La empresa Millenium, por su parte, afirma haber cumplido con la entrega de las prestaciones establecidas en el acuerdo conciliatorio y atribuye las verificaciones pendientes a un proceso normal de recepción. Mientras tanto, de los US$20 millones contratados ya se habrían desembolsado US$15 millones, mientras los tres helicópteros continúan sin incorporarse plenamente a las operaciones.