La familia de la droga y la ruta a Japón: padre, madre e hija formaron organización criminal de burriers

Una familia peruana convirtió sus viajes internacionales en parte de una organización criminal dedicada al tráfico de droga hacia Japón. Según un reportaje de Panorama, Sandro Iván Urbano Larrea, su esposa Sheila Hiromi Henna Sakihama y su hija mayor de edad, Betzabé Urbano Henna, fueron intervenidos en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez cuando pretendían viajar hacia la ciudad de Tokio. En sus equipajes se encontraron más de 11 kilos de cocaína acondicionada entre golosinas y otros productos.

Las cámaras de seguridad registraron los movimientos de la familia antes de abordar el vuelo. Según la investigación, el padre llegó acompañado de sus tres hijas, mientras un vehículo rojo ingresó al aeropuerto con varias bolsas y maletas. Posteriormente, los esposos recibieron parte de los equipajes y se dirigieron hacia la zona de salidas internacionales. La actitud nerviosa de la pareja y la cantidad de maletas habrían llamado la atención de los agentes antidrogas, quienes solicitaron la inspección.

Durante la intervención, la Policía encontró en dos maletas un total de 5 kilos con 155 gramos de presunto alcaloide de cocaína. La investigación condujo además hasta un taxista que habría trasladado otras siete maletas, tres de las cuales contenían más droga acondicionada de manera similar. En total, el cargamento habría alcanzado los 11 kilos con 750 gramos y tenía como destino final Tokio, donde la familia residía. Según el reportaje, el valor de la droga en Japón bordearía los 150 mil dólares por kilogramo.

INVESTIGACIONES EN CURSO

El caso generó especial preocupación debido a que los padres habrían involucrado también a sus hijas menores en esta travesía. Tras la detención de los adultos y de la hija mayor, las dos adolescentes quedaron esperando en el aeropuerto junto a un hombre que aparentemente las estaba cuidando. La Policía continúa investigando la presunta organización y la participación de cada uno de los involucrados. Según el reportaje, el traslado de droga puede ser sancionado en el Perú con penas de entre 8 y 15 años de prisión.