Dentro del buque que acompañó a Marco Rubio: Perú y EE.UU. en el ejercicio táctico naval más importante del hemisferio

El poderío naval de Estados Unidos llegó a las costas peruanas durante la visita del secretario de Estado Marco Rubio. Frente al Callao, Panorama ingresó en exclusiva al USS Minneapolis-Saint Paul, buque de combate de la Marina estadounidense que participa en el ejercicio multinacional UNITAS 2026. Desde el exterior destacan sus cañones, ametralladoras, lanzadores y sistemas de radar, mientras que en su interior se encuentra el puente de comando, considerado el cerebro de la embarcación.

El buque estadounidense está preparado para realizar operaciones navales y aéreas, incluida la guerra antisubmarina y la interdicción de objetivos. Sus tripulantes explicaron que cuentan con diferentes tipos de armamento para responder a distintas amenazas. Durante su permanencia frente a las costas del Callao, la nave realiza operaciones conjuntas con la Marina de Guerra del Perú y participa en maniobras con fuerzas navales de otros 23 países.

Al otro lado de la operación se encuentra el BAP Paita, uno de los principales buques de la Marina de Guerra del Perú. Con 122 metros de eslora y capacidad para transportar hasta 36 vehículos, cuenta con radares de navegación, sistemas de comunicación y armamento de autodefensa. Además de las operaciones militares, su capacidad permite desarrollar misiones de ayuda y respuesta ante desastres naturales, especialmente frente a la posibilidad de un eventual fenómeno El Niño.

COOPERACIÓN ENTRE MARINAS

Una de las novedades de UNITAS 2026 es la incorporación de operaciones de ciberdefensa, orientadas a proteger información y sistemas estratégicos. También participan brigadas preparadas para rescates, atención prehospitalaria, remoción de escombros y emergencias a bordo. La presencia estadounidense se extenderá durante 15 días y el objetivo es fortalecer la cooperación entre las marinas del Pacífico y mejorar su capacidad de respuesta conjunta.