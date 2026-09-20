El salvaje asesinato de la comunicadora “China Polo”: balazos en el rostro a pena luz del día y delante de la cámara

Susy Ysabel Aponte Polo, conocida como ‘China’ Polo, candidata al Gobierno Regional de Áncash, fue asesinada a balazos mientras participaba en una actividad proselitista en un mercado de Caraz. El ataque ocurrió este sábado 19 de setiembre y quedó registrado en imágenes, donde se escuchan varios disparos y se observa a la candidata caer junto a otras personas que se encontraban en el lugar.

La comunicadora de 44 años participaba en la contienda electoral con el movimiento regional Socios por Áncash. Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional desplegaron un operativo y detuvieron en Surco, Lima, a un ciudadano venezolano señalado como presunto autor material del homicidio. Durante la intervención se incautó una pistola Glock calibre 9 × 19 milímetros, que, según la PNP, había sido reportada como robada en noviembre de 2023 en Villa El Salvador.

La investigación también sumó otras dos detenciones. El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, informó que entre los intervenidos figura un supuesto financista y una persona que habría trasladado al atacante antes del crimen. Las autoridades continúan determinando el grado de participación de cada uno de los detenidos y las circunstancias que rodearon el asesinato.

INVESTIGAN CRIMEN

Por su parte, el Ministerio Público inició una investigación preliminar a través de la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Huaylas. El equipo, encabezado por la fiscal provincial Dina Raquel Ramos Jáuregui y cuatro fiscales adjuntos, trabaja junto a la PNP en la recopilación de evidencias y la revisión de las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia de la zona.