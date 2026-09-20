El video luego del abuso sexual: agresores se fueron a comer chifa sin culpa ni remordimiento

Ocho estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise acudieron a un chifa de San Borja poco después del grave hecho de violencia sexual denunciado dentro de un bus escolar en agravio de un menor de 16 años. Las imágenes, difundidas en exclusiva por Panorama, muestran a los adolescentes ingresando al establecimiento con sus uniformes deportivos y mochilas, aproximadamente una hora después del incidente.

El registro muestra a los menores cenando y conversando amenamente entre ellos, como si nada hubiera sucedido. Según se puede apreciar en los videos, algunos incluso realizaron bromas y gestos mientras permanecían reunidos en el restaurante. Mientras tanto, el compañero afectado era trasladado a una clínica para recibir atención médica y someterse a una evaluación por las lesiones sufridas.

La investigación busca determinar la responsabilidad de cada estudiante. De acuerdo con la reconstrucción realizada por las autoridades, el hecho habría ocurrido en las últimas filas del bus cuando el equipo de futsal retornaba de una actividad deportiva. Los estudiantes investigados han dado versiones contradictorias y, hasta el momento, todos los involucrados niegan haber cometido la agresión sexual.

INTERNADOS EN MARANGUITA

Seis adolescentes permanecen internados preventivamente en el centro juvenil de Maranguita. Además, se evalúa la actuación de los adultos que viajaban en el vehículo y que tenían responsabilidades de cuidado sobre los estudiantes. La familia del menor también ha denunciado antecedentes de presunto bullying y hostigamiento, por lo que las autoridades deberán esclarecer todas las circunstancias del caso.