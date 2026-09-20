Abusos sin castigo en el Liceo: habla el cuaderno de incidencias del colegio

El libro de incidencias del Liceo Naval Almirante Guise, ubicado en el distrito de San Borja, revela que durante este año se registraron más de 20 casos relacionados con violencia y bullying dentro del plantel. Los reportes incluyen acoso, agresiones físicas y psicológicas, peleas, tocamientos y hasta destrucción de mobiliario. Los documentos muestran que padres y profesores comunicaron varias de estas situaciones a las autoridades del colegio.

Uno de los casos más graves corresponde al registro número 12. Según correos institucionales y reportes docentes, dos estudiantes de primero de secundaria habrían rodeado por detrás a un alumno menor e intentado realizar contacto con sus partes íntimas, provocándole temor e incomodidad. Una profesora solicitó revisar las cámaras de seguridad y, de acuerdo con su reporte, las imágenes permitieron corroborar que el incidente ocurrió durante una clase de inglés.

La madre del menor expresó reiteradamente su preocupación ante las autoridades y señaló que los hechos se habrían producido en distintas oportunidades. La docente que intervino en el caso informó que llamó la atención a uno de los estudiantes y comunicó lo sucedido a su familia. El alumno habría señalado que se trataba de una imitación del baile de las tijeras. Mientras tanto, según el reportaje, el menor afectado se encuentra bajo tratamiento psicológico y la familia cuestiona que las medidas adoptadas hayan sido insuficientes.

PASARÁ A MANOS DEL MINEDU

El caso forma parte de un conjunto de denuncias que ahora quedan bajo la lupa mientras el Liceo Naval Almirante Guise entra en un proceso de reorganización y su administración pasa al Ministerio de Educación. Los registros revisados evidencian que docentes y padres reportaron situaciones de violencia y pidieron intervención. La reorganización deberá determinar cómo fueron atendidas estas denuncias y qué medidas se implementarán para garantizar la seguridad de los estudiantes.