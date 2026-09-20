Caso Liceo Naval: abogado de la víctima pide máxima sanción para los responsables

En entrevista con Panorama, el abogado de la familia afectada por el caso ocurrido en un bus del Liceo Naval, Jorge Petrozzi, exigió que los responsables reciban la máxima sanción que corresponda conforme a la ley. El letrado se refirió a las imágenes en las que los escolares aparecen posteriormente en un chifa y sostuvo que el material será incorporado a la investigación fiscal como elemento de prueba.

Petrozzi también anunció que iniciará acciones legales contra los dos profesores que se encontraban en el bus durante los hechos. Según explicó, ambos pertenecen al plantel y la investigación para determinar una eventual responsabilidad será distinta a la que corresponde a los menores de edad. El abogado instó a las autoridades del colegio a entregar la información necesaria para identificar a dichos docentes.

Durante la entrevista, el abogado cuestionó además la situación interna del Liceo Naval y señaló que, según el libro de incidencias al que accedió el programa, durante este año se registraron más de 20 casos relacionados con acoso, agresiones y violencia física y psicológica. También sostuvo que los registros de incidencias no garantizarían un adecuado seguimiento de los estudiantes afectados.

PADRES EXIGEN CAMBIOS

Finalmente, Petrozzi afirmó que los padres de los menores no asumirían responsabilidad penal por los hechos, aunque sí podrían afrontar responsabilidad civil. Mientras tanto, padres de familia realizaron una manifestación para exigir cambios en el colegio. El Ministerio de Educación asumirá el control del Liceo Naval mientras se plantean modificaciones relacionadas con la convivencia y la conducta de los escolares.