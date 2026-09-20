Gobierno anuncia adelanto del fenómeno “El Niño”: empieza la cuenta regresiva para el Perú

El Gobierno encendió las alertas ante el posible adelanto del fenómeno El Niño, luego de recibir pronósticos de lluvias para la próxima semana en el norte del país. Tumbes y Piura son las regiones que concentran la atención de las autoridades, debido a que las precipitaciones ya se registran en Ecuador y podrían avanzar hacia territorio peruano. Ante este escenario, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, decidió cancelar su viaje a Estados Unidos para permanecer en el país y coordinar las acciones de prevención.

En Piura, el Ejecutivo informó que se ha avanzado con la limpieza y descolmatación del río Piura, uno de los puntos considerados críticos ante posibles lluvias intensas. Según Vinelli, durante 50 días se realizaron trabajos de desbosque y retiro de arena en un tramo de cinco kilómetros, con alrededor de 500 mil metros cúbicos de material retirado. El avance de la descolmatación alcanza el 58%, aunque las autoridades reconocen que completar todo el cauce representa una tarea compleja ante la proximidad de las lluvias.

La preocupación también alcanza a Lima, donde se inició la colocación de geomallas y se ejecutan trabajos de descolmatación en zonas vulnerables como el río Rímac. De los 1.700 puntos críticos identificados a nivel nacional, actualmente se intervienen 536. Además, el Indeci ha identificado 250 lugares donde podrían instalarse albergues y el Gobierno asegura contar con 13 mil efectivos de las Fuerzas Armadas, 19 helicópteros, cinco buques de la Marina, 77 puentes Bailey y tres hospitales de campaña para responder ante una eventual emergencia.

PREVENCIÓN EN EL NORTE

El Ejecutivo sostiene que la estrategia busca actuar de manera preventiva y no esperar a que ocurran los desbordes para responder. En Tumbes se reforzará la preparación desde el lunes, mientras que Piura continúa con los trabajos en sus zonas críticas. El Gobierno recordó que un episodio anterior de El Niño dejó cientos de víctimas y millonarias pérdidas económicas, por lo que las autoridades reconocen que el tiempo disponible para completar las obras es limitado frente al escenario de lluvias que podría presentarse en las próximas semanas.