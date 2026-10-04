Primeras palabras de Rafael López Aliaga luego de la jornada electoral

Rafael López Aliaga ofreció sus primeras declaraciones luego de conocerse los resultados de boca de urna de la jornada electoral. El líder de Renovación Popular agradeció a los ciudadanos de Lima por el respaldo recibido y aseguró que perdona a quienes lo han cuestionado durante la campaña. Asimismo, felicitó a Pedro Spadaro por su resultado en el Callao y destacó la posibilidad de coordinar acciones entre Lima Metropolitana, el Callao y Lima Provincias para atender principalmente las necesidades de la población más vulnerable.

Durante la conferencia de prensa, López Aliaga sostuvo que la Municipalidad de Lima cuenta con recursos para ejecutar obras y enfrentar problemas como la inseguridad ciudadana. Afirmó que recibió una comuna con dificultades financieras, pero que durante su gestión logró revertir esa situación. También señaló que una parte de los recursos fue destinada a atender a personas en situación de vulnerabilidad y garantizar el acceso al agua. En cuanto a las obras paralizadas, responsabilizó a la falta de coordinación y de firmas de algunos ministerios, y aseguró que su estilo de gestión consiste en acudir personalmente ante las autoridades para destrabar los proyectos.

El excandidato presidencial también aseguró que el tren Lima-Chosica será una realidad y anunció que impulsará proyectos viales en el norte de la capital. Según explicó, su gestión buscará recuperar infraestructura y avanzar con obras que considera prioritarias para Lima. “Los trenes salen sí o sí”, afirmó, al defender una gestión basada en resultados rápidos y en la intervención directa frente a los obstáculos administrativos.

SOBRE DECISIÓN DE JNE

Finalmente, López Aliaga se refirió a la controversia sobre su eventual acceso a la alcaldía de Lima y a la decisión pendiente del Jurado Nacional de Elecciones. Sostuvo que la Constitución prohíbe a un alcalde postular a la reelección, pero que no impide postular al cargo de teniente alcalde o primer regidor. Además, afirmó que, si el JNE rechazara la entrega de sus credenciales contrariando la ley, podría configurarse el delito de prevaricato. El dirigente insistió en que su interpretación se basa en el texto constitucional y en antecedentes del órgano electoral.