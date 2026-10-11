Tragedia de Las Condes de Chile avisa en Perú: "El Niño" traería aluviones en zonas exclusivas de Lima

El aluvión que afectó a la comuna de Las Condes, en Santiago de Chile, dejó viviendas inundadas, vehículos arrastrados y calles cubiertas de lodo y piedras tras apenas tres horas de intensas lluvias. Este episodio pone en alerta a Lima ante el riesgo de activación de quebradas por las lluvias asociadas al fenómeno El Niño.

Uno de los puntos que genera preocupación es el condominio Los Cóndores, ubicado en Chaclacayo, donde se han construido viviendas y otras instalaciones en la zona de una quebrada natural. En ese sector ya se registró un aluvión de grandes proporciones en 2017, que afectó piscinas, viviendas y otras infraestructuras.

ADVERTENCIA

Especialistas advierten que las quebradas son cauces naturales por los que discurre el agua y el material desprendido de los cerros durante lluvias intensas. Chaclacayo cuenta con 21 quebradas, muchas de ellas rodeadas de zonas pobladas. La Molina también presenta sectores vulnerables, incluso con colegios construidos cerca de estas formaciones.

La experiencia de Chile evidencia los daños que pueden ocasionar estos fenómenos cuando el agua, el lodo y las rocas descienden con fuerza por las quebradas. Por ello, se advierte sobre la importancia de identificar las zonas de riesgo y adoptar medidas preventivas ante posibles lluvias intensas.