El audio macabro: organizaciones criminales utilizando tecnología y sicarios adolescentes

Una grabación de audio expone cómo un grupo de presuntos sicarios habría coordinado en tiempo real el ataque contra un conductor de minibús en el Callao. Al menos cinco o seis personas participaron en la comunicación, entre ellas adolescentes de 14 y 17 años, quienes habrían vigilado los movimientos de la víctima antes de ejecutar el crimen.

En el audio se escuchan instrucciones precisas para identificar el vehículo, calcular el momento del ataque y disparar contra el conductor. La víctima recibió más de 13 disparos en la segunda cuadra de la calle La Paz, en el distrito de La Perla. Pese a las heridas, logró avanzar varias cuadras con la intención de llegar a un centro médico. Un pasajero de 17 años también resultó acribillado.

La Policía investiga la participación de menores vinculados presuntamente a organizaciones criminales que operan en el primer puerto. La grabación también evidencia el uso de herramientas de comunicación para coordinar los movimientos de los presuntos atacantes y seguir a sus víctimas.

OPERATIVOS

Ante este escenario, la Policía realiza operativos en distintas zonas del Callao para ubicar a sospechosos, incautar armas e intervenir presuntos puntos vinculados con drogas y extorsiones. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las responsabilidades de los involucrados.